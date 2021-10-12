​​​​​​​Успенська нагадала, що народилася в Україні, тому у неї буцімто "інше становище".

Співачка Любов Успенська обурилася петицією українського продюсера Ігоря Кондратюка щодо заборони російським зіркам, котрі підтримали агресивну політику Кремля, виступати в Україні.

Про це Успенська заявила в ефірі пропагандистського РЕН-ТВ.

У світлі можливої заборони росіянка згадала про свій американський паспорт.

"Ну я не знаю, що мені думати. Думаю, це погано. А взагалі я не російська співачка, я – американка. У мене громадянство США, тому я не можу говорити про артистів, у яких російські паспорти", – заявила співачка.

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"Мені не забороняють виступати там. Я у Росії живу, я Росію люблю. Але в Україну мені не забороняють їхати, тому я до цього відношення не маю", – стверджує зірка.

Росіянка заявила, що політика "не має втручатися у мистецтво", а Україна має нібито помиритися з Росією.

"Кінчено, це неправильно. Але, на жаль, сьогодні користуються цими прийомами, щоби якось зробити так, щоби артистам, на яких тримається все, було погано. Адже музика – це підтримка для країни. Музиканти, артисти ніколи не їдуть з планами зруйнувати якісь відносини. Я ніколи не боюся сказати, що народилася в Україні і вся мрія у мене, щоби Україна та Росія були разом, помирилися, щоби знову стали братами-сестрами, як було завжди. І я сподіваюся, що це все так і буде", – вважає Успенська.

Успенська виступає в Україні, попри те, що давно підтримала збройну агресію Росії на Донбасі та окупацію Криму.

За даними ЗМІ, співачка неодноразово бувала на окупованому півострові. У своїх інтерв’ю Успенська називала Путіна "красивим чоловіком" та робила компліменти екс-прем’єру РФ, другу президента, Дмитру Медведєву.

Петиція Кондратюка: що відомо

Петицію Кондратюк зареєстрував наприкінці вересня на сайті Офісу президента з закликом заборонити гастролі російських зірок і дозволити в’їзд тільки тим, хто публічно засудив агресію на Донбасі та окупацію Криму.

Продюсер бачить у виступах росіян в Україні "колаборацію з агресором".

Автор звернення пізніше нагадав, що Верховна Рада близько чотирьох років тому внесла корективи в закон "Про гастрольну діяльність", а саме в третю статтю. При цьому він зазначив, що її можна трактувати з вигодою для України або проти: "Там, на мою думку, є абсолютно точна невідповідність гастролерів, яких я назвав, до їх бажання бути дружнім до нашої держави".

У жовтні петиція продюсера набрала необхідні 25 тисяч голосів українців. Тепер її повинен розглянути президент Володимир Зеленський.

Ігор Кондратюк неодноразово критикував українських співачок за їхню аполітичну позицію і регулярні виступи в Росії, попри війну на Донбасі.

Автор: Яна Ставська