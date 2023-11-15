Артист все частіше намагається говорити і творити хіти українською мовою.

Відомий український співак Макс Барських в інтерв’ю блогеру Богдану Беспалову розповів, що для нього значить українська мова.

Артист запевнив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну зробило переворот у його свідомості. Макс поступово почав переходити на українську, а також зайнявся випуском україномовних композицій. Показово, що артист переклав українською свої старі хіти.

Барських також чесно уточнив, що не зовсім наклав "табу" на російську мову. Він спілкується російською з мамою, яка живе в Херсоні, бо так зручно для неї. Для мами артиста російська мова є рідною, тому артист не хоче наполягати, аби вона ламала себе.

Але згодом Макс планує стати на 100% україномовним.

"Якщо зі мною спілкуються українською, я також відповідаю українською. Чесно кажучи, мама моя, наприклад, – її не переробиш", - уточнив Макс та додав, що українська все частіше вривається в його повсякденне життя.

Що відомо про творчість Макса Барського

Макс Барських є українським виконавцем, автором пісень і композитором. Він став відомим завдяки телевізійному шоу "Фабрика зірок". Талант майбутньої зірки помітив відомий режисер Алан Бадоєв. На сьогодні хіти Макса здобули популярність. Найвідоміші хіти Макса - "Подруга ночь", "Туманы", "Буде весна", "Знайти себе", "Ритми". А нещодавно артист випустив новий україномовний альбом "Зорепад".

Раніше УНІАН писав, що Макс Барських вперше заговорив про особисте життя.

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