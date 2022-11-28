7-річний Нестор повернувся зі школи з кашлем і нежиттю.

Українська співачка Оля Цибульська поділилася з шанувальниками сумною новиною - захворів її 7-річний син Нестор. За словами знаменитості, хлопчик повернувся зі школи з усіма симптомами вірусу - нежить, кашель і підвищена температура.

Знаменитість показала фотографії сина, на яких він лежить в ліжку і додала, що вони боряться з хворобою. Пізніше Цибульська повідомила, що Нестору стало легше, тому вони вирішили прогулятися на свіжому повітрі.

"Дякую всім за підтримку! Я бажаю і вашим карапузам міцного здоров'я", - написала Оля в інста-сторіз.

Відео дня

Після прогулянки, за словами співачки, її сина нагодували в готелі смачним борщем та іншими ласощами.

Нагадаємо, раніше Оля Цибульська вперше показала свого чоловіка, якого дуже довго приховувала від громадськості. У день його народження вона вирішила відкрити завісу особистого життя і похвалилася їхнім спільними фото.

Вас також можуть зацікавити новини: