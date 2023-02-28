Захід, на якому Мей Маск заявлена як запрошений гість, відбудеться 7-8 березня в Дубаї.

Мама Ілона Маска Мей потрапила в скандал через участь у форумі "Women's Empowerment Convention", який відбудеться 7-8 березня в Дубаї. Жінка, яка раніше висловлювала свою підтримку Україні, зараз планує виступити на одній сцені з росіянками, які підтримують криваву війну. На це звернула увагу українська телеведуча і журналістка Поліна Неня.

"Сьогодні в Києві неможливо заробити на виступах, але щедрий гонорар тепер можна отримати, виступаючи в колі "неоднозначних" росіян. Хороший pr-агент протягом 10 хвилин зможе зважити всі репутаційні ризики", - написала Поліна.

Так, у списку інших запрошених гостей російська блогерка-путіністка Олена Бліновська, а також Наталія Водянова і Рената Литвинова. Варто відзначити, що супермодель Водянова ще рік тому заїкнулася про допомогу українським жінкам, постраждалим через війну, проте більше цю тему публічно не піднімала, а Рената Литвинова покинула Росію і демонструє неоднозначну позицію щодо вбивчої війни. Слід зазначити, що українок серед учасниць даного заходу немає.

Відео дня

"Це називається проституція, і як іронічно і точно, що вас збирають саме в Дубаї. Мей Маск повинна відмовитися від участі у форумі, як і інші жінки з єдино адекватною позицією! Потрібно відзначати Мей в соціальних мережах і доносити їй інформацію, з ким на одній сцені вона буде виступати", - написала Поліна Неня.

Реакція соцмереж

"Який цинізм..."

"Хочеться вірити, що все ж вона не зовсім розібралася..."

"Вік вже такий, що може і не зовсім розбралася, але занадто вже це очевидні ж речі"

"Фу, які вони всі мерзенні. Повне розчарування"

Позиція Мей Макс щодо війни в Україні

24 лютого 2022 року мама Ілона Маска опублікувала фотографії, зроблені в Києві, і висловила свою підтримку українському народу. Жінка, яка неодноразово бувала в Україні, підтримувала нашу країну і тим, що виходила у світ в одязі від наших дизайнерів.

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