Мей Маск відверто поговорила про своє життя.

Мей Маск, мама мільярдера та засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска, розповіла про аб'юз у шлюбі та принципи виховання своїх дітей.

Про це вона поговорила в ексклюзивному інтерв’ю для "ЖВЛ", яке вже 22 листопада о 9:25 вийде на телеканалі 1+1.

Мама найбагатшої людини світу, дієтолог, письменниця, успішна модель у 73 роки дала єдине інтерв’ю під час візиту до Києва журналістці "ЖВЛ" Каті Король.

Відома американка поділилася секретами власної краси, розповіла, як виховувала дітей та як оговтувалася від шлюбу з аб’юзером. Жінці довелося пройти через нелегкий шлях до визнання. У її житті були злети та падіння, про все це вона також написала у книжці під назвою "Жінка, яка має план".

"Коли я писала в книзі про своє заміжжя, то навіть мої рідні сказали – чому ти так довго про це мовчала? Ми б тобі допомогли! А я не хотіла, щоб інші люди несли відповідальність за той вибір, який я зробила", - розповіла про шлюб з аб’юзером мама Маска.

Читайте такожМама Ілона Маска розповіла, як проводить час з дітьми та онуками: "дивимося в телефони й читаємо контракти"Також мати мільярдера поділиться, яких принципів виховання дітей вона дотримувалася:

"Я просто хотіла, щоб вони були здорові та щасливі, як і кожна мама. А вони вже зробили свій вибір у житті, і цей вибір виявився правильним. Я радію, що вони роблять щось дуже добре для цього світу. Я люблю їх".

Інші сенсаційні подробиці про життя родини Мей Маск можна буде побачити в "ЖВЛ" 22 листопада о 9:25 на телеканалі 1+1.

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Автор: Поліна Кузенко