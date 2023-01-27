Інна Білоконь, яка відома своїм образом "мами" Вєрки Сердючки показала свою доньку Яну. Дівчина сьогодні відзначає день народження. На честь цього знаменитість опублікувала фото дівчини. На знімку Яна позує в короткій чорній вечірній сукні. Її волосся покладене на плечі, а погляд спрямовано убік.
"Тільки щастя! З днем народження, наша дівчинка!" - прокоментувала Інна Білоконь.
Реакція соцмереж
- "Яка красуня ваша дочка!"
- "Ну просто копія мами, нехай буде щасливою!"
- "З днем народження дочки! Найщасливіший день для мами"
Хто така Інна Білоконь
Українська актриса театру і кіно, естрадна артистка. Її найбільш знаковою роллю вважається "мама Вєрки Сердючки". У такому образі вона довгі роки співпрацює з Андрієм Данилком.
Ось що в одному з інтерв'ю Білоконь розповіла про створення свого культового образу:
"Дуже давно ми з колективом дуріли і заради сміху придумали Інну Адольфівну. "Мамою" я стала відразу, як тільки ми почали працювати. У нас був номер "Похорон", де мама вперше з'явилася... Це, скоріше, збірний образ: щось з дитинства, щось беру з фільмів або придивляюся до бабусь на ринку. Багато взяла у своєї сусідки в Полтаві - тітка, яка постійно скандалить і всім незадоволена. Зранку встала і бурчить".
Данилко і Білоконь неодноразово приписували роман, проте офіційно інформація не була підтверджена. До того ж Білоконь заміжня.
Нагадаємо, Вєрка Сердючка висміяла окупантів, які хотіли зірвати Нацвідбір у Києві.