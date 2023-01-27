Інна Білоконь розповіла, що 27 січня її дочка Яна святкує день народження.

Інна Білоконь, яка відома своїм образом "мами" Вєрки Сердючки показала свою доньку Яну. Дівчина сьогодні відзначає день народження. На честь цього знаменитість опублікувала фото дівчини. На знімку Яна позує в короткій чорній вечірній сукні. Її волосся покладене на плечі, а погляд спрямовано убік.

"Тільки щастя! З днем народження, наша дівчинка!" - прокоментувала Інна Білоконь.

Реакція соцмереж

"Яка красуня ваша дочка!"

"Ну просто копія мами, нехай буде щасливою!"

"З днем народження дочки! Найщасливіший день для мами"

Хто така Інна Білоконь

Українська актриса театру і кіно, естрадна артистка. Її найбільш знаковою роллю вважається "мама Вєрки Сердючки". У такому образі вона довгі роки співпрацює з Андрієм Данилком.

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Ось що в одному з інтерв'ю Білоконь розповіла про створення свого культового образу:

"Дуже давно ми з колективом дуріли і заради сміху придумали Інну Адольфівну. "Мамою" я стала відразу, як тільки ми почали працювати. У нас був номер "Похорон", де мама вперше з'явилася... Це, скоріше, збірний образ: щось з дитинства, щось беру з фільмів або придивляюся до бабусь на ринку. Багато взяла у своєї сусідки в Полтаві - тітка, яка постійно скандалить і всім незадоволена. Зранку встала і бурчить".

Данилко і Білоконь неодноразово приписували роман, проте офіційно інформація не була підтверджена. До того ж Білоконь заміжня.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка висміяла окупантів, які хотіли зірвати Нацвідбір у Києві.

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