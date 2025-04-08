Поховають українську захисницю у її рідному Кривому Розі, який був її джерелом натхнення.

На фронті, захищаючи Україну, віддала своє життя українська художниця з Кривого Рогу Маргарита Половінко. На момент загибелі дівчині був всього 31 рік. Українка служила в лавах Другого механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Вона була волонтеркою та парамедиком.

Трагічну новину повідомили її колеги – українські художники Інга Леві та Нікіта Кадан – у своїх Instagram. Вони зазначили, що прощання із загиблою відбудеться у п'ятницю, 11 квітня. Поховають захисницю у її рідному місті – Кривому Розі – на центральному кладовищі, на Алеї Слави.

Половінко народилася 24 березня 1994 року. Вона навчалася у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі, після чого вступила на факультет станкового живопису до Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури.

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До початку повномасштабного вторгнення дівчина вивчала теми постіндустріального суспільства, маргіналізованості та людської самотності. У своїх картинах вона зображувала міфологічних істот "щезників".

У 2022 році Маргарита ухвалила рішення про повне залучення до допомоги українським військовим. Спочатку вона активно волонтерила та збирала допомогу захисникам.

Зокрема, художниця їздила на Миколаївщину та Херсонщину, де відбудовувала зруйновані будинки. Після цього вона допомагала евакуювати людей з прифронтових територій та вивозила поранених бійців з передової. Пізніше стало відомо, що Половінко вступила до лав Другого механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади і стала парамедиком.

Під час війни Марагарита змінила свій стиль написання картин. Вона почала вести щоденник, в якому малювала олівцем, а інколи – навіть кров'ю. Про це вона розповіла в інтерв'ю Secondary Archive. Дівчина все частіше малювала смерть. Її вона зображувала, як свого супутника по житті, яка в деякі моменти навіть допомагає.

Рідний Кривий Ріг захисниця часто називала своїм головним джерелом натхнення. Вона називала його "кров’ю землі" через те, що місто було оточене червоними від руди кар'єрами.

Нагадаємо, раніше на війні загинув продюсер український Юрій Кірпік. Військовий найбільш відомий як виконавчий продюсер серіалів "Джованні" (2019) та "Будиночок на щастя" (2018), а також проєкту "Зважені та щасливі".

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