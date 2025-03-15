Колеги військового вшанували його пам'ять.

На фронті, захищаючи Україну, загинув продюсер компанії Starlight Media Юрій Кірпік. Військовий найбільш відомий як виконавчий продюсер серіалів "Джованні" (2019) та "Будиночок на щастя" (2018), а також проєкту "Зважені та щасливі", за який у 2012 році отримав нагороду "Телетріумф".

Трагічну новину повідомили його колеги на сторінці Національної спілки журналістів у Facebook. Наразі не повідомляється, на якому напрямку передової та в якому підрозділі служив захисник.

"Друзі, у нашій родині Starlight Media велика втрата. Загинув Юрій Кірпік. Важко в це повірити й знайти слова підтримки його родині, друзям. Для когось з нас він був колегою, для когось справжнім другом, людиною, яка завжди підтримувала, жартувала й несла світло навіть у найважчі часи", — написав виконавчий продюсер Starlight Media Олександр Биков.

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Він відкрив збір коштів на допомогу родині загиблого та закликав небайдужих допомогти рідним воїна. Як повідомляє Інститут масової інформації, Кірпік є вже 99-м медійником, якого вбила Росія з початку повномасштабного вторгнення.

​Виконавча продюсерка каналу ICTV Анастасія Грабар підтвердила загибель колеги та присвятила йому допис у своєму Facebook. Вона назвала Юрія "найпрофесійнішим з телевізійників", з яким їй доводилося працювати.

"Загинув Юра Кірпік. Ми разом працювали, разом переживали радісні й не дуже моменти в роботі. Ти був крутим продюсером із сильним, нехай і непростим характером. Дякую тобі за все. Спочивай з миром. Світла пам'ять", – написаоа Грабар.

Нагадаємо, раніше на фронті загинув український поет бойовий медик та лікар-кардіолог Володимир Воліков. Його побратим зазначив, що смерть наступила внаслідок поранення.

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