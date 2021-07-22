Опальна співачка вирішила не обмежитися концертами в РФ, тепер вона отримала роботу на телеканалі країни-агресора.

Скандальна співачка MARUV, яка народилася і виросла в Україні, вирішила стати ведучою на російському музичному телеканалі "МУЗ-ТВ". Опальна зірка з'явиться на екрані вже 23 липня.

Про новий амплуа MARUV повідомило видання tele.ru.

Сама співачка прокоментувала пропозицію від російського телеканалу словами про те, що людині завжди потрібно пробувати щось нове.

"Для різноманітності і розвитку – потрібно пробувати і можна разочок стати ведучою. Думаю, в такій комунікації з глядачем важливо чітко говорити, стежити за дикцією і артикуляцією - ось і все, взагалі-то. Щодо образу, я люблю незвичайні речі - це як окремий вид мистецтва і мій спосіб самовираження", - заявила MARUV.

Читайте також"Красунчик": Тіна Кароль показала свого сина (відео)Співачка часто буває в Росії з концертами, також вона співпрацює з зірками з РФ. Разом з Філіпом Кіркоровим MARUV навіть зняла кліп, за що отримала хвилю осуду від українців.

На "МУЗ-ТВ" співачка проведе ефір в рамках проекту "Російський чарт". Там вона буде обговорювати російських виконавців і називати кращих з них. Шоу виходить щоп'ятниці, вести його запрошують різних зірок.

Примітно, що на своїй сторінці Instagram співачка не поспішає хвалитися новою роботою. MARUV не коментує свою участь у російському телепроекті, ймовірно, побоюючись нової хвилі негативу.

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Автор: Поліна Кузенко