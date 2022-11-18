Дочка відомої української співачки Олі Полякової Маша вперше за довгий час зустрілася зі своїм батьком Вадимом. Він ненадовго заїхав до Лондона, де дівчинка навчається. Знімки Маша опублікувала у своєму Instagram-блозі.
Дівчинка зізналася, що у них з батьком було не так багато часу для спілкування - вони пробули разом всього лише годину. Родичі вирушили в лондонський паб, де поспілкувалися за келихом пива.
Відзначимо, після 24 лютого Оля Полякова вивезла своїх дочок Машу і Алісу за кордон. Спочатку вони жили у Франції. Перед початком навчального року Оля відправила дочок до Лондона. Маша вступила там в престижний коледж BMus, а Аліса пішла в школу.
Сама Оля Полякова час від часу з'являється в Україні, а також подорожує світом, даючи благодійні концерти на підтримку рідної країни. Нещодавно стало відомо, що вона взяла участь в шоу "Танці з зірками" в Грузії. Все для того, щоб привернути увагу світової спільноти до війни в Україні.
Нагадаємо, дочка Полякової розповіла, з якою проблемою зіткнулася в Лондоні.
Також УНІАН писав, що Оля Полякова виступила на грузинських "Танцях з зірками".
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