Дівчинка нещодавно почала навчання в Лондоні. Там вона тепер і живе, тому рідко бачиться з батьками.

Дочка відомої української співачки Олі Полякової Маша вперше за довгий час зустрілася зі своїм батьком Вадимом. Він ненадовго заїхав до Лондона, де дівчинка навчається. Знімки Маша опублікувала у своєму Instagram-блозі.

Дівчинка зізналася, що у них з батьком було не так багато часу для спілкування - вони пробули разом всього лише годину. Родичі вирушили в лондонський паб, де поспілкувалися за келихом пива.

Відзначимо, після 24 лютого Оля Полякова вивезла своїх дочок Машу і Алісу за кордон. Спочатку вони жили у Франції. Перед початком навчального року Оля відправила дочок до Лондона. Маша вступила там в престижний коледж BMus, а Аліса пішла в школу.

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Сама Оля Полякова час від часу з'являється в Україні, а також подорожує світом, даючи благодійні концерти на підтримку рідної країни. Нещодавно стало відомо, що вона взяла участь в шоу "Танці з зірками" в Грузії. Все для того, щоб привернути увагу світової спільноти до війни в Україні.

Нагадаємо, дочка Полякової розповіла, з якою проблемою зіткнулася в Лондоні.

Також УНІАН писав, що Оля Полякова виступила на грузинських "Танцях з зірками".

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