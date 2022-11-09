Маша поскаржилася на висипання на обличчі.

Дочка української співачки Олі Полякової, 17-річна Маша розповіла, що в Лондоні у неї почалися проблеми зі шкірою. Дівчина поскаржилася, що користувалася тією ж доглядовою косметикою, проте зараз вона перестала бути ефективною.

"У мене є ось така ось проблема! Бачите моє обличчя? Я не знаю, що з ним сталося тут, у Лондоні. Я використовувала свій догляд, яким користувалася весь цей час", - сказала Маша в інста-сторіз.

Маша зазначила, що в Лондоні дуже жорстка вода, яка і могла спровокувати ці висипання. Зараз дівчина купила спеціальні засоби, які повинні допомогти їй впоратися з цією проблемою.

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Інакше, за її словами, вона збереться і повернеться в Україну:

"У мене була майже ідеальна шкіра, може десь міг з'явитися один прищик. Але тут дуже жорстка вода. Я зараз придбала на величезну суму косметику від прищів. Якщо вона мені не допоможе, я просто вскриюся і поїду звідси. Як з цим жити? Це ж повний пи*дець!"

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