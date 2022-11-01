Вона виступила в парі з Максом Єжовим.

Українська співачка Оля Полякова стала учасницею грузинських "Танців з зірками". Вона виступила в парі з хореографом Максом Єжовим, з яким разом танцювала в українській версії шоу.

Зірка зізналася, що свою участь у проекті присвячує благодійному проекту "Нескорені". У першому ефірі вони станцювали під пісню гурту "Океан Ельзи" - "Обійми". Макс постав у військовій формі, а ось Оля - в красивій сукні з українськими мотивами.

"Друзі, нарешті я можу поділитися з вами чудовою новиною. Вже третій тиждень поспіль, я готуюся в залі без свідомості, щоб знову вийти на паркет, як інтернаціональний учасник грузинських "Танців з зірками". Неймовірні відчуття", - сказала артистка.

Судді, серед яких є і екс-"холостяк" Іраклі Макацарія, поставили парі 14 балів з 30. Таким чином пара Полякової та Єжова отримали найменший бал у першому ефірі.

Нагадаємо, співачка Джамала цього року взяла участь у польській версії проекту "Танці з зірками". Як коментувала сама знаменитість, вона пішла туди, щоб більше говорити про Україну і привертати увагу громадськості до війни.

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