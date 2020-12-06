Співачка показала нове фото.

Відома співачка Майлі Сайрус опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона лежить на дивані. Майлі позує в чорних трусиках, капронових колготках і ботфортах на високій підошві. При цьому верх у неї оголений. Груди співачка прикрила руками.

Також вона нанесла на обличчя яскравий макіяж, якому не зраджує вже кілька років. Майлі вважає за краще фарбувати очі в стилі смокі-айс і губи червоною помадою.

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Автор: Діана Могилєвич