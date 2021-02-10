На честь 95-річчя королеви Єлизавети II цього літа планують організувати масштабний парад у Лондоні.

Цього року у членів королівської сім'ї відразу два свята - ювілей королеви і 100-річчя принца Філіпа, її чоловіка. Планується, що всі члени королівської сім'ї зберуться на параді. Також планувалася присутність герцога і герцогині Сассекських разом з дворічним сином Арчі.

Читайте такожФанати запідозрили Меган Маркл у вагітностіОднак, в ЗМІ з'явилася інформація, що Меган Маркл не поїде разом з Гаррі до Британії. Як пише видання Daily Mail, автор книги "У пошуках свободи" Омід Скобі стверджує, що Меган не полетить разом з Гаррі привітати королеву і її чоловіка з їхніми ювілеями. На його думку, герцогиня віддасть перевагу залишитися в США з сином Арчі.

Скобі сказав, що поточні плани подорожей "під питанням" через кризу, пов'язану з пандемією коронавірусу, тому принцу буде легше здійснити поїздку самому.

Королівський експерт пояснив журналу Ok! це так: "Меган не хотіла б бути далеко від Арчі, і було б дуже складно взяти з собою маленьку дитину в подорожах з усіма обмеженнями, які потенційно можуть виникнути".

Він також додав, що герцогиня, швидше за все, привітає королеву Єлизавету II через Zoom і відправить їй подарунок і квіти. А також попросить свого сина Арчі допомогти їй з листівкою.

Ще один королівський експерт Найджел Коутрон, автор книги "Принц Ендрю", сказав FEMAIL, що рішення не їхати до Великобританії буде "зневагою" з боку герцогині і поставить під питання їхні літні канікули в заміській резиденції королеви.

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Автор: УНІАН