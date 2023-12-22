У Росії заговорили про те, щоб конфіскувати майно співака.

Російський співак Валерій Меладзе в РФ може бути "покараний рублем" за нібито підтримку України, проти якої російська влада почала повномасштабну війну, яку прикривають назвою "спеціальна військова операція".

Очільник руху "Ветераны России" Ільдар Резяпов направив до Ради Федерації Росії та Державної думи пропозицію позбавити виконавця авторських відрахувань з РФ, повідомив Telegram-канал Mash. На думку Резяпова, технічно це можливо зробити, якщо проти Меладзе заведуть справу "за екстремізм", а потім суд ухвалить рішення конфіскувати його майно (до нього також відносяться авторські права).

"Валерія Меладзе можуть позбавити авторських виплат за прослуховування його творчості в Росії. І направити ці гроші на користь держави, в тому числі і на підтримку бійців на "СВО", - наголошується в матеріалі.

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На початку квітня з'явилася інформація, що в Росії Валерія Меладзе запідозрили в тому, що він допомагає українській армії. Через це співака на російській території вирішили "перевірити".

У день повномасштабного вторгнення росіян в Україну - 24 лютого минулого року, артист висловився про атаку, проте РФ агресором не назвав. Крім того, він говорив, що потрібно "домовлятися".

Потім у мережі поширилося відео, на якому зазнято, як Меладзе відповів "Героям слава" на фразу "Слава Україні". Пізніше виконавець виправдовувався - стверджував, що любить і російський, і український народ.

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