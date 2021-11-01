Артист дякував партнерці й використав нецензурну лайку.

MELOVIN надто емоційно прокоментував виліт із шоу "Танці з зірками" після дев’ятого ефіру.

Артист не стримав емоцій, виголошуючи прощальну промову на шоу. Він використав нецензурну лайку.

Читайте такожСолістка гурту KAZKA шокувала результатами схуднення на "Танцях з зірками" (фото, відео)"Я позбувся дуже багатьох страхів тут. Я позбувся соціофобії, раз, оплески. Я позбувся тремтіння, коли ти розумієш, що твоя партнерка дуже сильно хвилюється, але ти кажеш: "Ти ****** (неперевершена, - УНІАН)". Запікати не вдалося, і це мені дуже подобається, тому що це шоу про чесність, мотивацію і про те, ким можна стати за дев'ять ефірів "Танців з зірками", – поділився MELOVIN.

Але на цьому MELOVIN не зупинився – він пристрасно поцілував Лізу.

Ведучому "Танців з зірками" Юрію Горбунову довелося перепрошувати за таку зухвалу витівку учасника проекту. "Ми у прямому ефірі, і, як розумієте, не все контролюємо, що говорять наші учасники", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, після дев'ятого ефіру "Танців з зірками" шоу залишили співак MELOVIN та його партнерка Ліза Русіна.

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Автор: Ольга Робейко