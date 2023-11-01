Мемуари американського актора, зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі стали найбільш продаваною книгою на AMAZON. Шкода, що тільки після його смерті.
Так, книга під назвою "Друзі, коханки і велика колотнеча", де Меттью описав все своє життя, зйомки в культовому серіалі і боротьбу із залежностями, обійшла навіть "Жінку в мені" Брітні Спірс. Зараз мемуари співачки знаходяться на другому місці за популярністю.
Зазначимо, Меттью Перрі представив свої мемуари ще у 2022 році. Ідея написати книгу у нього народилася в період боротьби з алкогольною та наркотичною залежностями.
Він писав, що саме ця справа допомагала йому триматися весь цей період, тому що він хотів допомогти іншим.
В Україні мемуари вийшли в 2023 році, і в цьому ж році стало відомо про смерть Меттью Перрі.
Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо про те, що Чендлера з "Друзів" знайшли мертвим у його квартирі. Причина смерті Перрі буде відома пізніше, триває розслідування. Ймовірна причина - зупинка серця.