Вони обійшли навіть мемуари Брітні Спірс.

Мемуари американського актора, зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі стали найбільш продаваною книгою на AMAZON. Шкода, що тільки після його смерті.

Так, книга під назвою "Друзі, коханки і велика колотнеча", де Меттью описав все своє життя, зйомки в культовому серіалі і боротьбу із залежностями, обійшла навіть "Жінку в мені" Брітні Спірс. Зараз мемуари співачки знаходяться на другому місці за популярністю.

Зазначимо, Меттью Перрі представив свої мемуари ще у 2022 році. Ідея написати книгу у нього народилася в період боротьби з алкогольною та наркотичною залежностями.

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Він писав, що саме ця справа допомагала йому триматися весь цей період, тому що він хотів допомогти іншим.

В Україні мемуари вийшли в 2023 році, і в цьому ж році стало відомо про смерть Меттью Перрі.

Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо про те, що Чендлера з "Друзів" знайшли мертвим у його квартирі. Причина смерті Перрі буде відома пізніше, триває розслідування. Ймовірна причина - зупинка серця.

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