Юлія Юріна зі сльозами на очах розповіла про безвихідну ситуацію.

Відома співачка Юлія Юріна вже 12 років живе в Україні, проте вона досі не отримала українське громадянство. На своїй сторінці в Instagram вона зі сльозами на очах розповіла, що незабаром закінчиться термін дії документів, що дозволяють їй перебувати в Україні, а якщо вона повернеться в Росію - її посадять за проукраїнську позицію.

У зв'язку з цим артистка, яка вважає себе українкою, звернулася до шанувальників:

"Я дуже прошу не писати мені в личку, що почекай ще, це зараз не на часі і ще щось. Я живу тут (в Україні, - УНІАН) вже 12 років, займаюся традиційною українською культурою, просуваю її тут, створюю українські альбоми, концерти, вчу цьому вже дуже багато років і... чекаю на це (українське громадянство, - УНІАН) дуже багато років".

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Вона додала, що їй немає шляху на телебачення і радіо, а також вона не може виїжджати за кордон, щоб просувати українську культуру.

"Я не хочу досягти своєї скляної стелі. Скільки мені ще чекати?" - додала артистка.

Нагадаємо, раніше учасниця шоу "Голос країни" Юлія Юріна розповіла, як її цькували через зайву вагу.

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