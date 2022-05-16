Співачка, яка входила до складу Національного журі від України, поскаржилася на коментарі в соцмережах.

Українська співачка Ірина Федишин, яка увійшла до списку Нацжюрі від України на Євробаченні-2022, нарвалася на критику своїх оцінок. Наступного дня після пісенного конкурсу в мережі розгорівся скандал через те, що Україна не поставила Польщі жодного бала. Федишин запевняє - вона поставила польському виконавцю 10, А чому оголосили 0 — не знає. На своїй сторінці в Instagram артистка закликала припинити цькування, і пояснила ситуацію зі свого боку.

"Ніхто з журі не оцінював Польщу за критеріями, хто скільки і як допомагає. Такий був посил від оргкомітету Євробачення, коли ми прийшли, що я сама в шоці. 5 членів журі, три з яких львів'яни, нам донесли інформацію і вклали в голови, що "друзі, голосуйте виключно керуючись своїм професійним досвідом". Ми знаходилися в одній кімнаті і з нами ще була представниця нотаріуса, яка стежила за дотриманням всіх норм. Там чорними жирними літерами було написано: "оцінюйте країни неупереджено, справедливо, професійно, не дискредитуйте нікого на грунті зовнішності, національності, статі... Хіба це політичний конкурс?",- розповіла Федишин.

Попри таке визнання, користувачі в Instagram продовжили ображати артистку.

"Я дала можливість людям, дала цей майданчик, де вони могли злити всю ось цю злість, всі свої емоції, тому що я цю злість розумію. Я в принципі про це написала, що я теж була шокована такими балами від України. Вони (коментарі – ред.) мене і не чіпляли ніяк. Так, це було неприємно, що почався такий хейт. Але для мене ця ситуація теж була дуже дивною, тому що ніхто з членів журі не хотів образити Польщу", — висловилася Ірина.

Нагадаємо, до складу українського журі увійшли Вадим Лисиця, Андрій Капраль, Ірина Федишин, Андрій Яцків і Лук'ян Галкін. Після того, як розгорівся скандал через оцінку Польщі, українське журі виправдалося за свої бали.

Також УНІАН перерахував країни, які віддали Україні найменше балів на Євробаченні.

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