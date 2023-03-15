Михайло Поплавський публічно принизив молоду дівчину / фото УНІАН

Співак і ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський потрапив у неприємну ситуацію. У мережу злили відео, де він під час дня відкритих дверей спілкувався з абітурієнтами. 

Одна дівчина із залу запитала про кейтеринг на заході і уточнила, чи пригощатимуть гостей варениками, на що Поплавський відповів: "Подивися на себе, ще вареники тобі".

Така фраза викликала у присутніх обурення. 

Відео дня

Потім один з гостей поставив Михайлу Поплавському питання: "Як ви можете називати свій університет найсучаснішим, якщо його ректор називає своїх студенток "тьолками" і "малими"?" 

Поплавський почав стверджувати, що такого ніколи не було, проте публіка викрила його у брехні. Тоді зірковий ректор виправдався і назвав питання "провокацією".

"Це ж провокація! Мене нема за що критикувати взагалі. Я чистий піарник. Якщо скандалу немає, я його придумаю. Ми зараз не говоримо, повага чи неповага", - сказав зі сцени Поплавський.

Реакція соцмереж

  • "Мерзенний дід"
  • "Не знаю наскільки безвихідною повинна бути ситуація, щоб вступити в це ПТУ"
  • "При його статусі вживати слово "тьолки"... У нас в країні є інститут репутації?"
  • "Питання в тому, що за люди туди вступають і яка у них мотивація? Це шлях до ескорт-індустрії чи що?"
  • "Як він у своєму віці і при своїй популярності може собі таке дозволяти? Ганьба!"

Нагадаємо, Кароль отримала керівну посаду в університеті Поплавського.

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