Співак і ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський потрапив у неприємну ситуацію. У мережу злили відео, де він під час дня відкритих дверей спілкувався з абітурієнтами.
Одна дівчина із залу запитала про кейтеринг на заході і уточнила, чи пригощатимуть гостей варениками, на що Поплавський відповів: "Подивися на себе, ще вареники тобі".
Така фраза викликала у присутніх обурення.
Потім один з гостей поставив Михайлу Поплавському питання: "Як ви можете називати свій університет найсучаснішим, якщо його ректор називає своїх студенток "тьолками" і "малими"?"
Поплавський почав стверджувати, що такого ніколи не було, проте публіка викрила його у брехні. Тоді зірковий ректор виправдався і назвав питання "провокацією".
"Це ж провокація! Мене нема за що критикувати взагалі. Я чистий піарник. Якщо скандалу немає, я його придумаю. Ми зараз не говоримо, повага чи неповага", - сказав зі сцени Поплавський.
Реакція соцмереж
- "Мерзенний дід"
- "Не знаю наскільки безвихідною повинна бути ситуація, щоб вступити в це ПТУ"
- "При його статусі вживати слово "тьолки"... У нас в країні є інститут репутації?"
- "Питання в тому, що за люди туди вступають і яка у них мотивація? Це шлях до ескорт-індустрії чи що?"
- "Як він у своєму віці і при своїй популярності може собі таке дозволяти? Ганьба!"
Нагадаємо, Кароль отримала керівну посаду в університеті Поплавського.