Дівчина шокована байдужістю світу.

Співачка Міка Ньютон довгий час мешкала в США. Та напередодні нового року вона вирішила повернутися на батьківщину разом з коханим чоловіком Крісом. На жаль, в цей період росіяни знову атакували Україну шахедами та ракетами. Дівчина пережила це вперше, тому одразу зробила відповідний пост у мережі.

"З Новим роком з України. Ми приїхали 28 грудня і вже 29-го по Україні було випущено понад 150 ракет. У мене немає слів, щоб усе описати. Сирени, звуки, вибухи", - написала Ньютон.

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Міка також додала, що не може спокійно реагувати на те, що відбувається. Вона відчуває біль та злість, що світ практично нічого не робить для того, аби зупинити ворога. Тому вона вкотре закликала всіх допомагати Україні.

"Ми повинні об’єднатися і щось із цим зробити. Ваша країна може бути наступною", - наголосила співачка.

Нагадаємо, що своє поверненння до України Міка анонсувала ще минулого місяця. Вона не була вдома цілих вісім років і хотіла показати коханому Київ та Львів.

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