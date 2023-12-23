Зірка поділилася рідкісними світлинами у день п'ятої річниці весілля.

Відома українська співачка Міка Ньютон показала рідкісні кадри свого розкішного весілля з бізнесменом Крісом Сааведром у Каліфорнії. Світлини зірка опублікувала з нагороди річниці шлюбу.

В Instagram співачка опублікувала серію знімків з їхнього весілля, яке пара відгуляла у 2018 році у розкішному спа-готелі The Mission Inn Hotel & Spa.

"П'ять років тому я вийшла заміж за чоловіка своєї мрії! Це був ідеальний день. Я могла б багато написати, але головне одне: я дуже щаслива. P.S. Сумую за своїм весіллям, хочу зробити ще одне!" – написала Міка.

Шлюб Міки Ньютон

Міка Ньютон живе в США від 2011 року. Свого чоловіка артистка зустріла випадково у супермаркеті. Кріс протягом року вмовляв її сходити з ним на побачення.

Нещодавно Міка Ньютон несподівано для всіх повідомила, що повертається в Україну. За словами артистки, вона приїде на батьківщину разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Крісом Сааведром. Вони планують відвідати Україну наприкінці грудня. За словами Мікі, Кріс не був у неї на батьківщині вже вісім років.

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