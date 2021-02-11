Артистка зізналася, що чоловік її підтримував.

Українська співачка Міка Ньютон розповіла, як її хворобу - рак яєчника - пережив чоловік.

У "ЖВЛ", яка виходить на "1+1", артистка поділилася, що тривалий час вона ігнорувала своє погане самопочуття й постійно здутий живіт.

Міка думала, що питання в її неправильному харчуванні. Тому сіла на дієту й вирішила зайнятися гарячою йогою. Читайте також"Позитивні думки зцілюють": Міка Ньютон розповіла, як вилікувалась від раку

Коли дівчина звернулася до лікарів, у неї виявили величезну кісту. Та згодом медик приголомшив: у 33-річної співачки - онкологія. Діяли швидко - в Америці знайшли онколога. Призначили другу операцію, яка замість 2 годин тривала аж 4,5.

Увесь цей час під час лікування поруч із нею був коханий Кріс. Він підтримував дружину.

"Я ніколи не забуду – третя година ночі, він сидить і плаче … Мене дуже пробиває це. Так мужньо він це сприйняв", - зізналася артистка.

Та постійні стрес і напруга зробили свою справу. Одного ранку Кріс не впізнав себе в дзеркалі: у нього перекосило обличчя. Виправити все, за словами Ньютон, допомогла голкотерапія.

"І в цей час мені дзвонить онколог – є хороша новина. Все прийшло негативне. І ти з третьої стадії переходиш на першу", - розповіла співачка.

Їй не знадобилася довготривала хіміотерапія. Їй не вирізали другий яєчник. Цю історію Міка називає дивом.

Хто така Міка Ньютон

Міка Ньютон (справжнє ім'я - Оксана Грицай) у 2002 році перемогла на фестивалі «Чорноморські ігри» в Скадовську. На переможницю звернув увагу продюсер Юрій Фалеса. Саме він придумав для співачки псевдонім.

26 лютого 2011 року Ньютон перемогла у фіналі українського національного відбору на конкурс "Євробачення 2011". 12 травня Міка Ньютон виступила під шостим номером у другому півфіналі "Євробачення" в Дюссельдорфі й отримала право брати участь у фіналі, який відбувся 14 травня. У фіналі з піснею Angel співачка посіла 4 місце, набравши 159 балів.

У грудні 2018 року вийшла заміж за власника американського модельного агентства Saint Agency Кріса Сааведра.

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Автор: УНІАН