На знімку присутня вся родина голлівудської акторки.

Зіркова голлівудська актриса Мілла Йовович опублікувала в Instagram свіже фото зі святкування Дня подяки.

Читайте такожДіти Мілли Йовович заспівали популярну пісеньку "Антошка" і стали зірками мережі (відео)На фото зображено все сімейство - сама акторка, її чоловік продюсер Пол Андресон, старша донька 13-річна Евер Габо, середня донька - 5-річна Дешіел Едан і найменша донька пари 10-місячна Ошин Ларк Елліот.

"З Днем подяки всіх! Будь-який привід святкувати під час локдаун - це чудово, і це було так чудово з моєю карантинною родиною. Моя старша дочка @evergaboanderson зробила набіг на мою шафу і вбралася, а моя мама подарувала їй вбивчі очі в стилі смокі. Ми з нашою 5-річною проводили час між приготуванням їжі і доглядом за найменшою, яка просто рай (крім ночей😂). Я дуже вдячна, що ці неймовірні люди стали моєю опорою", - підписала знімок акторка.

Прихильники акторки прийшли в захват від фото і засипали родину компліментами, відзначивши, що старша донька дуже схожа на свою зіркову маму.

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Автор: Ірина Погоріла