У першому випуску тревел-шоу, якому виповнюється 10 років, на глядачів чекає крута подорож.

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде і екс-учасник гурту "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) стали новими ведучими тревел-шоу "Орел і Решка".

Про це зірки написали на своїх сторінках в Instagram.

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За словами Мішель Андраде, у першому випуску програми про подорожі на глядачів чекає крута подорож. Прем'єра шоу відбудеться у лютому

"2021-ий тільки почався, а вже радує! О май гад! Ми з Позитивом станемо ведучими першого випуску ювілейного сезону Орел і Решка: 10 років. І візьмемо вас в дуже круту подорож! Здогадайтеся куди полетимо? Зустрінемося 13 лютого", - пише Андраде.

А Позитив зазначив, що разом зі своєю співведучою вони подолали всі закриті кордони.

"Ми з Мішель Андраде подолали всі закриті кордони і стали ведучими першого випуску ювілейного сезону Орел і Решка: 10 років. Вгадайте куди ми вирушили?", - написав музикант.

Прем'єра шоу, якому виповнюється 10 років, відбудеться у лютому.

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Автор: Олександр Топчій