Дівчину гноблять за те, що вона відмовилася спілкуватися з росіянкою.

Українська модель Вікторія Апанасенко розповіла, що про неї пишуть російські ЗМІ після того, як вона відмовилася поруч стояти з моделлю з країни-агресора на конкурсі "Міс Всесвіт".

В інста-сторіз вона опублікувала матеріал пропагандистського видання, в якому Апанасенко ображають і кажуть, що у неї немає почуття такту і розуму.

"Агресивно налаштована українка Вікторія Апанасенко, яка раніше закликала організаторів "Міс Всесвіту" бойкотувати Росію, не захотіла стояти з Лінніковою під час спільної фотосесії і не приховувала огиди. Очевидно, цій блондинці не вистачає почуття такту, а, може, і розуму...", – пишуть росЗМІ.

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Підтримала Апанасенко президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова. Вона опублікувала фото моделі з сумкою на плечі і написала: "У сумці біозброя для росіянки. Забула витягнути".

Варто відзначити, що Апанасенко відійшла від Анни Ліннікової на "Міс Всесвіту" зі зрозумілих причин. Більш того, користувачі мережі розкритикували конкурс за те, що вони допустили до участі громадянку країни-терористки.

Росіянка оскандалилася поведінкою на "Міс Всесвіту"

Президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова розповіла, що Анна Ліннікова поводилася на конкурсі огидно. За її словами, росіянка намагалася вдавати з себе жертву, обзивала інших, хто не хотів бути поруч, "расистами", і чомусь бігала за Вікторією Апанасенко, щоб зробити спільне фото.

Також під час дефіле в купальниках Ліннікова показала середній палець, після чого з усмішкою залишила сцену.

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