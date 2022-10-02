Хлопець отримав осколкове поранення. Зараз з ним все добре.

Учасник команди української співачки Наталії Могилевської потрапив під ракетний обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі. Танцюрист Микита Ткаченко отримав поранення осколком і був госпіталізований в лікарню, а його мама, яка їхала разом з ним, отримала осколкове поранення в груди. Жінка загинула.

Пізніше Микита вийшов на зв'язок з шанувальниками і повідомив, що його вже виписали з лікарні.

"В ногу над коліном прилетів осколок, в м'яз, пару сантиметрів від кістки. Нога заживе, все буде добре. З головою майже все в порядку. Тільки сильно оглушило праве вухо. У понеділок піду на обстеження. Сподіваюся, все добре, перетинка ціла", - написав Ткаченко в інста-сторіз. Відео дня

Він додав, що з його батьком також все добре. Чоловік не постраждав, бо був у вдалому місці від снарядів.

Ракетний удар по гумколонні в Запоріжжі

30 вересня загарбники здійснили ракетну атаку по Запоріжжю. Деякі ракети потрапили по колоні цивільних автомобілів, які очікували в черзі на виїзді з міста до тимчасово окупованої території.

Кількість жертв обстрілу автоколони цивільних на пункті пропуску в Запоріжжі зросла до 31, ще одна поранена жінка померла в лікарні.

2 вересня російські загарбники знову атакували Запоріжжя та найближчі околиці.

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