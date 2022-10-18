Під час чергового обстрілу Києва з боку Росії ведуча ТСН і марафону "Єдині новини" Марічка Падалко ховалася з дітьми в бомбосховищі. 17 жовтня окупанти випустили по українській столиці дрони, які цілилися в житлові масиви, тому виходити з укриттів було небезпечно для життя.
У себе в Instagram-stories Марічка поділилася кадрами, зробленими в укритті.
"Падіння двох ранкових дронів бачили з вікна... Тому ввечері тривоги тільки такі", - зазначила знаменитість.Відео дня
Також вона закликала відповідально ставитися всіх жителів різних регіонів України до сигналів повітряної тривоги, і обов'язково спускатися в укриття, якщо є небезпека авіаудару.
Відзначимо, що не тільки Падалко стала свідком прольоту дронов-камікадзе над Києвом. Раніше співачка і продюсер Наталія Могилевська показала відео, на котрому видно, що дрон пролітає прямо над її будинком. Як написала сама зірка, вони з сусідами намагалися його збити "хто чим може".
Нагадаємо, через обстріл 17 жовтня постраждав будинок ведучого 1+1 Єгора Гордєєва. Жахливими кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.
Також УНІАН писав, що Леся Нікітюк показала, як підготувалася до зими на випадок відсутності опалення та світла.