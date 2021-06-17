Скандально відомий російський співак Алішер Валєєв оскаржує заборону на в’їзд до України.

Російський репер Моргенштерн позивається до Служби безпеки України.

Як повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва, суд отримав позов Моргенштерна до СБУ щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

"Позивач просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ стосовно підготовки документів та звернення до Мінкульту щодо внесення громадянина Російської Федерації Алішера Валєєва (сценічне ім’я Моргенштерн) до переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці", - пояснили у суді.

Читайте такожОлега Винника назвали найкращим співаком РФТакож позивач просить визнати протиправним та скасувати квітневий наказ Міністерства культури та інформаційної політики про оновлення відповідного переліку на підставі звернення СБУ та його оприлюднення із доповненням щодо Валєєва.

Окрім цього, російський репер просить ОАСК витребувати в СБУ постанову про заборону йому в’їзду в Україну.

Концерти Моргенштерна були заплановані на червень 2021 року в Харкові та Запоріжжі. Крім того, перший сольний концерт скандального співака анонсували у Палаці Спорту в Києві. За крісло в першому ряді організатори просили близько 5 тисяч гривень.

28 квітня на підставі листа СБУ Мінкульт включив реп-виконавця до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

У коментарі ЗМІ в спецслужбі уточнили, що реп-виконавець «пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин».

Анонс концертів росіянина зчинив у мережі справжню «бурю», а той в Instagram заявив, що йому «страшно». Активісти нагадали СБУ, що Моргенштерн раніше засвідчив свою любов до Путіна.

Водночас окупований Крим, за словами самого репера, він не відвідував, щоби мати змогу потрапити у материкову Україну.

Минулого року виступ виконавця в Одесі обернувся скандалом. Моргенштерн зі сцени назвав "показухою" оголошення жалоби з нагоди страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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Автор: Антоніна Доломанжи