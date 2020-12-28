Перевірку здійснили навесні цього року.

У Службі безпеки України перевіряли російського репера Моргенштерна на предмет підстав про недопущення в Україну і причин у відмові не було.

Читайте такожПрикордонники не впустили в Україну російську блогеркуПро це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

Перевірку здійснили навесні цього року. Повідомляється, що вона "може повторитися, як і до будь-якого громадянина країни-агресора, відповідно до українського законодавства".

"На підставі запиту організатора гастрольних заходів (станом на кінець липня ц.р.) здійснено перевірку запитуваного Вами громадянина РФ. Організаторам повідомлено, що на момент перевірки підстави для недопущення цього громадянина РФ до участі у гастрольній діяльності у Службі безпеки України відсутні", – повідомили в СБУ.

Підкреслюється, що відсутність такої відповіді від Служби безпеки на момент запиту від організатора заходів на гастролі в Україні громадянина держави-агресора, не означає відсутність законних підстав для недопущення на момент перетину державного кордону України.

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Автор: УНІАН