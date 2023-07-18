Зірка не приховує, що її охопила паніка.

Українська балерина Катерина Кухар розповіла, що пережила дуже моторошну подію. Нині вона перебуває у Чилі. Там, разом з іншими танцівниками з України, зірка дала Гала-концерт. А вночі її розбудив землетрус.

Кухар розповіла у Stories на своїй сторінці в Instagram, що прокинулася від дивного відчуття. Вона вперше у житті опинилася в епіцентрі землетрусу магнітудою 6,5 балів за шкалою Ріхтера.

Балерина бачила, як усе навколо неї почало хитатися. Вона перебувала у квартирі на 17-мі поверсі. В один момент їй стало настільки страшно, що вона вже хотіла бігти на вулицю. Втім, вже за декілька хвилин землетрус закінчився.

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"Ми на 17-му поверсі. Надзвичайне таке відчуття, коли все хитається. Ліжко, телевізор, лампи... Моторошне відчуття... Але дві хвилини і усе, слава Богу, закінчилося", - зізналася балерина.

Що відомо про Катерину Кухар

Нагадаємо, Кухар відома як найсуворіша суддя проекту "Танці з зірками". Вона - прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка. Кухар має звання заслуженої артистки.

Балерина заміжня, вона живе у шлюбі з народним артистом України та партнером по танцях Олександром Стояновим. У них двоє дітей. На початку повномасштабної війни Кухар розповідала, що у перший день вторгнення не була поруч з сином та донькою. Діти були у Києві, а сама вона перебувала в Берліні.

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