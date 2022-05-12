У перший день війни Кухар не була разом зі своїми дітьми.

Українська балерина Катерина Кухар розповіла, що війна застала її дітей у Києві, в той час, коли сама вона перебувала в Берліні.

Артистка розповіла, що прокинулася о п'ятій ранку від дзвінка няні своїх дітей. Жінка повідомила їй, що в Україні почалася війна.

"Я думала, що це були найскладніші дні в нашому житті, як в пеклі, напевно. Коли ти відчуваєш, що нічого не можеш зробити і не розумієш, як допомогти дітям і родичам, і всій Україні. Ось так почалася наша нова історія", - сказала Кухар зі сльозами на очах у програмі "Зірковий шлях".

Також вона розповіла, що родичі допомогли вивезти її дітей з Києва. Зараз діти перебувають у Франції, а сама Кухар планує виступати в Європі, щоб допомогти Україні.

Нагадаємо, раніше MONATIK, Саніна, Вакарчук та інші дали відеоконцерт в підтримку українських медиків.

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