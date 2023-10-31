Він розповів, якою мовою спілкується в побуті.

Хореограф і військовослужбовець Дмитро Дікусар вважає, що Україна може програти війну, якщо люди розслабляться і перестануть допомагати армії.

В інтерв'ю УНІАН його запитали, чи зможуть всі жителі України колись перейти на українську мову. "Якщо люди розслабляться і подумають, що вже настала перемога, будуть пити каву і не допомагати ЗСУ, то ми можемо і програти війну. Ви забули, з ким ми воюємо, який масштаб Росії, який ресурс виробництва вони мають? Ми маленькі в порівнянні з, так званою, Російською Федерацією. Якщо люди розслабляться, то ми взагалі більше можемо не розмовляти українською", - сказав хореограф.

Якщо ж українці зможуть "включитися" в процес, як на початку повномасштабного вторгнення, то є всі шанси перемогти і не втратити всіх чоловіків. "Не хитрожопих українців, для кого "ця війна не моя" або "ця держава мені нічого не дала", а тих, то розуміє, що якщо твого сусіда б'ють, то ти повинен встати і допомогти", - додав він.

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Боєць вважає, що після перемоги всі потроху перейдуть на українську. "Зараз мені дуже приємно розмовляти українською, незважаючи на те, що я родом з Одеси і ріс в російськомовному колі спілкування. Я не винен, що так було. Я бачу, що люди з інших російськомовних міст, також переходять на державну мову", - зазначив Дікусар.

При цьому він каже, що на Сході країни навмисно спілкувався з місцевими жителями російською. "Тому що у деяких людей є уявлення, що всі н***сти і б*ндерівці. Тому моя особиста мета була донести, що це неважливо, це не змінює ситуацію. Незалежно від того, якою мовою я говорю, я прийшов битися з ворогом", - підкреслив він.

Крім того, хореограф назвав диверсією обговорення мовного питання. "Якщо нас роз'єднають через мови, то ми втратимо країну і людей. Звичайно, мені приємно, що люди переходять на українську, але вони повинні робити це свідомо, а не тому, що "ми будемо бити тебе палицями по голові, тому що ти говориш російською". Люди потрапляють в мої категорії справжньої людини або шматка лайна не спираючись на мову", - пояснив військовослужбовець.

Інші заяви Дікусара

В інтерв'ю УНІАН хореограф, який на початку повномасштабної війни пішов захищати Україну, розповів про зустріч з російськими загарбниками і своє ставлення до них.

Також він розповів про те, коли може закінчитися злочинна війна, яку веде Російська Федерація.

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