За його словами, просуванню ЗСУ заважають кілька нюансів.

Хореограф Дмитро Дікусар з початку повномасштабного російського вторгнення взяв до рук зброю і пішов захищати Україну на фронті. Вже майже два роки він перебуває на передовій, як би складно йому не було.

В інтерв'ю УНІАН він спрогнозував, коли може закінчитися велика війна і сказав, що для цього потрібно.

"За моїми відчуттями, не скоро. Але все буде залежати від того, що будуть завтра мати росіяни з озброєння і що будемо мати ми. Це і буде впливати на просування вперед або, не дай Бог, назад. Зараз ми просто застрягли, особливо просуватися нам не вдається через те, що окупанти вже досить зміцнилися, вони все замінували", - сказав Дікусар.

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Він додав, що остаточно перемогти ЗСУ поки не вдається ще через те, що є вороги всередині України.

"Для просування нам заважає не тільки зовнішній ворог, а й внутрішній, який працює на Росію. Деяких ми знаємо, когось знайшли, а деякі ще сидять тихенько і не видають себе, але вони є", - каже військовий.

Нагадаємо, раніше Дікусар пояснив своє зникнення з соцмереж.

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