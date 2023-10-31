Він каже, що відчуває до них огиду.

Український хореограф і військовий Дмитро Дікусар вважає, що немає сенсу намагатися пояснити щось російським загарбникам, оскільки вони розуміють тільки мову сили.

В інтерв'ю УНІАН він відповів на питання, що відчував при зустрічі з окупантами. "Я відчував огиду, гнів, тому що розумів, що з ними зараз будуть поводитися нормально, а з нашими хлопцями - ні. Особливо у мене з голови не виходять захисники Маріуполя, які вже більше року перебувають у російському полоні. І це не просто полон, це пекло. Їх катують, не годують. Росіяни не хочуть віддавати наших хлопців і не хочуть забирати своє лайно з нашого полону, тому що воно їм самим не треба", - сказав він.

Військовослужбовець зазначив, що для повернення українських бійців необхідно брати в полон росіян, однак це не вдається в необхідному обсязі.

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"Я був би дуже щасливий, якби додому повернулися ці супервоіни. Навіть не для того, щоб вони знову взяли зброю і пішли захищати Україну, а щоб вони повернулися до своїх родин і продовжили виховувати справжніх козаків. Вони самі воїни, вони самі козаки, тому вони повинні бути батьками і виховувати наступне покоління сміливих людей", - додав він.

Також він сказав, що у нього не було ні можливості, ні бажання намагатися пояснити російським військовим, що в Україні немає "н***стов", а армія РФ веде геноцидну війну.

"Нехай цим займаються ті, хто може вибити з них якусь інформацію. Для себе я не бачу в цьому сенсу. Я не розумію, що цим людям можна пояснювати і про що з ними говорити. Я вважаю, що щось пояснювати окупантам - це безглуздо. Вони розуміють тільки силу. Іншої мови вони не знають. Вже історією доведено, що з ними ні про що не можна домовлятися, вони не здатні до дотримання свого слова. У них немає честі. Тому я впевнений, що тільки силою ми можемо закінчити цю війну", - підкреслив Дікусар.

Дікусар пішов на фронт: що відомо

Нагадаємо, що на самому початку повномасштабного вторгнення РФ хореограф опублікував знімки з військкомату, повідомивши, що вступив до лав української армії.

На своїй сторінці в Instagram він ділиться знімками і нотатками з фронту.

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