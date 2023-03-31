Антон Прасоленко брав участь у бойових діях на Сході України.

Під час виконання бойового завдання на Сході України загинув український актор Антон Прасоленко. Цією трагічною новиною поділився психолог Андрій Козінчук у своєму Facebook-блозі:

"Антон брав участь у бойових діях на Сході. У самому пеклі, щоб потрапити в рай... Сьогодні він помер в госпіталі від отриманих поранень".

Козінчук повідомив, що коли почалася повномасштабна війна, Антон не зміг залишатися осторонь і вирішив захищати свою країну зі зброєю в руках. На той момент у Прасоленка не було бойового досвіду, але він робив все, щоб навчитися і потрапити на позиції.

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Днями під час виконання бойового завдання актор отримав осколкове поранення. Його товариші по службі відправили його в госпіталь, де лікарі боролися за життя Антона, проте травма виявилася несумісною з життям.

"Знаючи, що він не сильно шарить в цьому (немає військової підготовки, - ред), він навчався з нуля. І через рік вийшов на ні*уйовий рівень професіоналізму. Але снаряд і уламки не питають, наскільки ти хороший... Мені боляче, що такі люди йдуть. Війна не закінчилася, нам і далі р*сню палити", - додав психолог Андрій Козінчук.

Хто такий Антон Прасоленко

Зазначимо, до 24 лютого 2022 року Антон Прасоленко грав у театрі. Жив у Києві зі своєю дівчиною. Був лауреатом Всеукраїнського дитячого фестивалю естрадного мистецтва "Топ-Топ", організованого Міністерством культури і туризму України.

Нагадаємо, на війні загинув учасник "Ліги сміху".

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