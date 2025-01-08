На війні загинув переможець відомого українського талант-шоу

Його не стало 6 січня.

Сьогодні стало відомо про те, що в боях за Україну загинув переможець 6 сезону популярного українського шоу "Танцюють всі" Володимир Раков. Його життя обірвалося 6 січня 2025 року.

Про це повідомила учасниця проєкту "Танцюють всі" Олена Головань. На своїй сторінці в Instagram вона написала:

"Вічна пам'ять герою Ракову Володимиру Миколайовичу. 24.11.1994-06.01.2025. Цей світ залишають найкращі".

На якому саме напрямку перебував Раков і за яких обставин загинув, поки що не повідомляють. Також невідомо, коли відбудеться прощання з військовим, який танцпол змінив на зброю і поле бою.

Відео дня

Відомо лише те, що після початку повномасштабного російського вторгнення Раков видалив свої соцмережі.

Реакція українців:

"Я відмовляюся, не хочу в це вірити. Вова був легендою, я так любила його. Вічна пам'ять герою"

"Вову не можна описати, він такий один, коли він заходив, енергетика завжди змінювалася. Найталановитіший, найдобріший. Вічна пам'ять герою! Назавжди з нами"

"Боже, який жах"

Нагадаємо, раніше на фронті трагічно загинув редактор шоу "МастерШеф".

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