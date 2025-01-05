Антон Вовк поліг у бою під час виконання завдання на передовій.

На війні загинув музичний редактор відомого кулінарного шоу "МастерШеф" та інших проєктів Антон Вовк. Серце чоловіка перестало битися 28 грудня 2024 року.

Трагічну новину повідомив телеканал СТБ на своїй офіційній сторінці в Instagram. Вовк поповнив лави ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення. Він служив у 95 окремій десантно-штурмовій бригаді, яка з серпня веде бої за Курську область. Після смерті в редактора залишилася дружина та дві доньки.

Понад 10 років свого життя Антон присвятив проєкту "МастерШеф". Також за свою кар'єру він працював над проєктами "Україна має талант", "Мій секрет", "Пекельні борошна", "Звана вечеря" та інші.

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"Велика втрата у нашій "старлайтівській" родині. Загинув наш колега, музичний редактор проєкту "МастерШеф" та наш захисник, Антон Вовк. Антон працював з нами з 2011 року. Спочатку на телеканалі СТБ, з 2020 року – старшим музичним редактором Starlight Production. 10 років працював в команді "МастерШеф", – йдеться у повідомленні телеканалу.

На фронті редактор отримав звання сержанта та за віддану службу отримав понад 10 різних нагород та відзнак. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання.

"В час повномасштабної війни Антон встав до захисту країни. Служив в 95 окремій десантно-штурмовій бригаді. У лавах Сил оборони Антон здобув звання молодшого сержанта та отримав понад десять нагород та відзнак, в тому числі золотий хрест за проявлену мужність і успішне виконання бойових завдань. Антон загинув 28.12.2024 під час ведення бойових дій та виконання бойового завдання", – додали представники телеканалу.

Нагадаємо, раніше Ектор показав, як відбудували павільйон "МастерШеф" та відповів, чи буде новий сезон шоу. Суддя проєкту поділився зворушливим відео в мережі, на якому показав, як змінився знімальний майданчик за місяць після обстрілу.

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