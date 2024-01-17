Ведуча не змогла промовчати.

Ведуча Надія Матвєєва завжди виступає за справедливість. Жінка обурюється думкою суспільства, що зараз не на часі доглядати за собою. Про це вона заговорила у відео в своєму Instagram.

"А хто зараз вирішує, чи має право українська жінка дбати про себе? Я про коментарі: "Які процедури?", "Яка косметика?", "Які нові сукні у такий складний час?". Може це вирішують ті, хто роками не оголошував війну в Україні, щоб спокійно займатися своїми справами, виводити гроші за кордон, а нам радити збирати дрони у себе на кухні? Чи може це вирішують жінки, яким вже давно нічого не хочется, вони опустили руки і сидять та засуджують інших?" - поцікавилася жінка.

Далі додала, що такі коментарі псують не тільки настрій, а й можуть впливати на мозок.

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"Якщо людина не дбає про свій фізичний, емоційний стан, не дбає про свою зовнішність, мозок отримує сигнал: "Все, більше нічого не потрібно. Можна склеювати ласти і йти зі свого життя." Ви знаєте, що якщо у людини немає жодного бажання стосовно себе - це ознака початку депресії для неї, а потім для родини, а згодом і для суспільства", - наголосила Матвєєва.

Ведуча підсумувала, що варто слідкувати за собою, як це робить вона, адже це допомагає підтримувати український бізнес.

"Ви розумієте, що коли одна жінка вколює ботокс, йде у спортзалу, купує нову сукню або якусь просто дрібничку, інші жінки, таким чином, заробляють собі на життя. Тому наші захисниці, волонтерки, працюючі жінки, мами в декреті, любіть життя і себе в житті", - зазначила Надія.

Нагадаємо, нещодавно Надію Матвєєву захейтили за стосунки з чоловіком, який молодший за неї на 20 років. Тоді жінка не змовчала і написала у відповідь підписниці питання: "А ви що, експерт з кохання?". Інші ж користувачі підтримали жінку та побажали їй щастя з коханим.

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