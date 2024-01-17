Фото інстаграм Надії Матвєєвої 

Ведуча Надія Матвєєва завжди виступає за справедливість. Жінка обурюється думкою суспільства, що зараз не на часі доглядати за собою. Про це вона заговорила у відео в своєму Instagram. 

"А хто зараз вирішує, чи має право українська жінка дбати про себе? Я про коментарі: "Які процедури?", "Яка косметика?", "Які нові сукні у такий складний час?". Може це вирішують ті, хто роками не оголошував війну в Україні, щоб спокійно займатися своїми справами, виводити гроші за кордон, а нам радити збирати дрони у себе на кухні? Чи може це вирішують жінки, яким вже давно нічого не хочется, вони опустили руки і сидять та засуджують інших?" - поцікавилася жінка. 

Далі додала, що такі коментарі псують не тільки настрій, а й можуть впливати на мозок.

Відео дня

"Якщо людина не дбає про свій фізичний, емоційний стан, не дбає про свою зовнішність, мозок отримує сигнал: "Все, більше нічого не потрібно. Можна склеювати ласти і йти зі свого життя." Ви знаєте, що якщо у людини немає жодного бажання стосовно себе - це ознака початку депресії для неї, а потім для родини, а згодом і для суспільства", - наголосила Матвєєва.

Скріншот відео Надії Матвєєвої 

Ведуча підсумувала, що варто слідкувати за собою, як це робить вона, адже це допомагає підтримувати український бізнес. 

"Ви розумієте, що коли одна жінка вколює ботокс, йде у спортзалу, купує нову сукню або якусь просто дрібничку, інші жінки, таким чином, заробляють собі на життя. Тому наші захисниці, волонтерки, працюючі жінки, мами в декреті, любіть життя і себе в житті", - зазначила Надія. 

Нагадаємо, нещодавно Надію Матвєєву захейтили за стосунки з чоловіком, який молодший за неї на 20 років. Тоді жінка не змовчала і написала у відповідь підписниці питання: "А ви що, експерт з кохання?". Інші ж користувачі підтримали жінку та побажали їй щастя з коханим. 

Вас також можуть зацікавити новини: