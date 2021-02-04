Дорофєєва має розкішний вигляд / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Популярна українська співачка Надя Дорофєєва зачарувала мережу стильним сексуальним образом.Читайте такожПопулярна модель засвітила зону бікіні (фото)
Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Зірка постала в кадрі в ультракороткій блискучій сукні сріблястого кольору і з відкритою спиною. Це вбрання вдало підкреслило фігуру Наді.
"Ось і в дівчинку одяглася", - підписала фотографію Дорофєєва.
фото instagram.com/nadyadorofeeva
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