Дорофєєва має розкішний вигляд / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва зачарувала мережу стильним сексуальним образом.Читайте такожПопулярна модель засвітила зону бікіні (фото)

Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зірка постала в кадрі в ультракороткій блискучій сукні сріблястого кольору і з відкритою спиною. Це вбрання вдало підкреслило фігуру Наді.

"Ось і в дівчинку одяглася", - підписала фотографію Дорофєєва.

фото instagram.com/nadyadorofeeva

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Автор: Ольга Робейко