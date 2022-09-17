Чоловік опублікував кадри, як його кохана записує вдома альбом.

16 вересня українська співачка Надя Дорофєєва випустила перший україномовний альбом "Сенсі". Її бойфренд Михайло Кацурін у своєму Instagram-блозі показав, як відбувався запис пісень. Видно, що співала Надія вдома, там у неї є відповідне обладнання.

У своїх stories Кацурін показав кілька відео, на яких співачка записувала пісні "Охололо", "Думи" і кавер на хіт Кузьми Скрябіна "Люди як кораблі".

Відео дня

На одному з кадрів Надя позує прямо в спальні. Одягнена вона в худі, ноги оголені. На обличчі співачки немає макіяжу, а волосся зібране в недбалий домашній пучок.

"Ось вам трохи "хоум відео" із записів альбому", - написав ресторатор Михайло Кацурін.

Далі він опублікував кадри, де Дорофєєва записується в шафі.

"Що ви знаєте про звукозапис у шафі?", - написав Кацурин.

Також Кацурін опублікував розмите фото Наді в топі і написав: "Інше хоум-відео показувати не буду, без образ".

Нагадаємо, Дорофєєва розчулила відео з дітьми свого бойфренда Міші Кацуріна.

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