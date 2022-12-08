Лідером у цій номінації стала південнокорейська дівоча група Blackpink.

Американський журнал Time назвав артиста 2022 року. На думку редакторів, цього звання гідна південнокорейська дівоча група Blackpink, яка і прикрасила обкладинку останнього номера.

Відомо, що група була сформована в 2016 році. Колектив складається з чотирьох учасниць: Джісу, Дженні, Розе і Лисі. Дебют відбувся 8 серпня 2016 року з сингловим альбомом Square One.

Станом на 2022 рік Blackpink є найбільш популярною K-pop гьорл-групою, чиї альбоми досягли найвищих позицій в Billboard Hot 100 і Billboard 200.

В інтерв'ю Time дівчата розповіли, що народилися в різних містах, що дозволяє комбінувати культури у своїй музиці. Відомо, що солістки виступають не тільки в групі, але і сольно.

Крім того, група відправиться у друге світове турне в кінці поточного року.

Blackpink - Pink Venom

Blackpink - Shut Down

Blackpink - How You Like That

Blackpink - Ice Cream

Blackpink - Kill This Love

Нагадаємо, раніше Time назвав топ-10 найкращих пісень 2022 року.

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