Американський журнал Time назвав артиста 2022 року. На думку редакторів, цього звання гідна південнокорейська дівоча група Blackpink, яка і прикрасила обкладинку останнього номера.
Відомо, що група була сформована в 2016 році. Колектив складається з чотирьох учасниць: Джісу, Дженні, Розе і Лисі. Дебют відбувся 8 серпня 2016 року з сингловим альбомом Square One.
Станом на 2022 рік Blackpink є найбільш популярною K-pop гьорл-групою, чиї альбоми досягли найвищих позицій в Billboard Hot 100 і Billboard 200.
В інтерв'ю Time дівчата розповіли, що народилися в різних містах, що дозволяє комбінувати культури у своїй музиці. Відомо, що солістки виступають не тільки в групі, але і сольно.
Крім того, група відправиться у друге світове турне в кінці поточного року.
Blackpink - Pink Venom
Blackpink - Shut Down
Blackpink - How You Like That
Blackpink - Ice Cream
Blackpink - Kill This Love
Нагадаємо, раніше Time назвав топ-10 найкращих пісень 2022 року.