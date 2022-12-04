У цій добірці ви знайдете, що подивитися на вихідних.

2022 рік був дуже насиченим у плані культури. Незважаючи на всі складнощі, пережиті через повномасштабне російське вторгнення, нам все ж вдавалося подивитися кіноновинки. А якщо ви ще не встигли "влитися" в тренди, то саме час це зробити.

Отже, Time назвав найкращі фільми 2022 року, які вам обов'язково потрібно подивитися.

"Вся краса і кровопролиття"

"Вся краса і кровопролиття" - документальний фільм 2022 року американського режисера Лори Пойтрас, який був удостоєний Золотого лева на 79-му Венеціанському кінофестивалі.

Центральний персонаж фільму - Нен Голдін, фотограф і активістка, яка намагається притягнути компанію Purdue Pharma до відповідальності за виробництво знеболюючого препарату оксикодону, що викликає наркотичну залежність.

"Інспекція"

У центрі сюжету молодий афроамериканець нетрадиційної орієнтації, покинутий власною матір'ю і який має мало перспектив на майбутнє. Одного разу він вирішує піти в морську піхоту. Йому належить зробити все можливе, щоб досягти успіху в системі, налаштованої проти нього. Головну роль зіграв Джеремі Поуп.

"Іль Буко"

Цей фільм буквально гіпнотизує з самого початку. У 1961 році група молодих спелеологів вирушила в сільську місцевість Калабрії на півдні Італії, щоб дослідити найглибшу печеру Європи, що простягається на 700 метрів нижче поверхні Землі. Під час дослідження вони розкриють найпотаємніші таємниці природи.

"ЕО"

У центрі сюжету осел на ім'я ЕО, який під час походу з Польщі до Італії стикається з різними людськими якостями. Однак польський режисер Єжи Сколімовський наполягає на тому, що до братів наших молодших варто ставитися з повагою і берегти їх.

"Тар"

У головній ролі Кейт Бланшетт, яка зіграла екстраординарного диригента оркестру Лідії Тар. Фільм розповідає про зухвалу і грубу жінку, яка звикла всього домагатися поодинці. Таким чином режисер фільму хотів показати, як жінкам іноді доводиться виживати в цьому безжальному світі.

"Те, що відбувається"

У центрі сюжету жінка, яка зіткнулася з незапланованою вагітністю. Фільм важкий, особливо для тих, хто колись переживав подібне. У картині головна героїня стикається з такими станами як страх, жах, невідомість, вразливість.

"Елвіс"

Це історія життя і музики Елвіса Преслі через призму складних взаємин з його менеджером, полковником Томом Паркером. Вони працювали разом більше 20 років: від початку кар'єри Елвіса до його небувалої слави. Фільм по-хорошому божевільний, але з великою любов'ю до короля.

"Час Армагеддону"

Режисер Джеймс Грей зняв ще одну неживу оду дитинству в сірих тонах. 1980-ті роки. Шестикласник Пол Графф збирається стати художником, проте вся сім'я, крім дідуся, не підтримує його починань. Пол заводить дружбу з Джонні, темношкірим учнем з неблагополучного середовища. Поступово їхній союз призводить до розподілу і трагічних наслідків.

"Після засмаги"

Шотландський сценарист і режисер Шарлотта Уеллс досліджує тему, як з роками у дітей змінюється ставлення до батьків. Здається, в період безтурботного дитинства ми багато чого не помічаємо, як і одинадцятирічна Софі. Тільки подорослішавши і відправившись у відпустку зі своїм батьком вона почала помічати його інші сторони і приводи для страждань.

"Фабельмани"

"Фабельмани" - кінострічка, в основу якої лягли спогади Стівена Спілберга про його дитячі роки, які він провів в Арізоні, а також історія його становлення в якості успішного режисера. У центрі дії картини перебуває Семмі Фабельман.

Нагадаємо, серіал "Уэнздей" б'є рекорди Netflix.

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