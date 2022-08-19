Актриса доволі різко відповіла фанатам.

Українська актриса та героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вкотре відповіла на припущення фанатів щодо відновлення стосунків з переможцем Олександром Еллертом.

Відповідаючи на запитання у сторіс Instagram артистка доволі різко відповіла підписникам.

"Так, завалили... Мені здається, і так усім уже все зрозуміло. Прошу більше ніколи мене не асоціювати із його ім'ям, - написала Ксенія.

Такий різкий тон викликаний очевидно великою кількістю подібних питань, які отримує артистка. Раніше пара постійно сходилася й розходилася, що й досі дає привід фанатам сподіватися на возз'єднання зіркової пари.

Зокрема нещодавно актриса розповідала, що на початку війни Еллерт допоміг їй та її 10-річному синові Платону евакуюватись із Києва на захід України. За словами Мішиної, якийсь час вони навіть жили великою компанією в одному будинку.

Нагадаємо, за її словами, Еллерт намагався відновити їхні стосунки, але у неї занадто багато образ, щоб ось так просто це зробити.

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