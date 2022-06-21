Олена і Володимир Зеленські перебувають у шлюбі вже 19 років.

Перша леді України Олена Зеленська дала відверте інтерв'ю іноземному виданню The Economist, в якому розповіла про стосунки зі своїм чоловіком, президентом Володимиром Зеленським.

За словами Олени, їх історія стосунків почалася ще в шкільні роки. Тоді вони жили в Кривому Розі. Але, як каже сама перша леді, це не було кохання з першого погляду. Вона навіть не відразу зрозуміла, подобається він їй чи ні. Зате вона відзначила в ньому гарне почуття гумору, хоч і була впевнена, що у неї воно краще.

Відомо, що до шлюбу вони зустрічалися вісім років. І тільки в 2003 році вони вирішили офіційно узаконити свої стосунки. У шлюбі у них народилося двоє прекрасних діток - дочка Олександра і син Кирило.

Зеленська завжди перебувала поруч зі своїм чоловіком, підтримувала його і допомагала. Ще за часів, коли він займався студією "Квартал 95", вона писала сценарій. А в 2019 році, коли Зеленський переміг на виборах президента України, Олена стала першою леді, якою зараз пишається весь світ.

Також в новому інтерв'ю Зеленська розповіла, що її чоловік завжди говорить, що вона занадто багато його критикує, що ніколи не хвалить його достатньо. При цьому їх історії кохання можна тільки позаздрити.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перервав інтерв'ю першої леді. Він з'явився в резиденції, щоб побачити свою дружину, з якою він бачиться дуже рідко через війну в Україні.

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