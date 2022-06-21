Син Зеленських мріє стати солдатом.

Перша леді України Олена Зеленська у новому інтерв'ю розповіла, як війна вплинула на її сім'ю.

За словами Зеленської, в перші дні війни вона з дітьми вирушила в більш безпечне місце, поки її чоловік Володимир Зеленський боровся за Україну і протистояв російській агресії.

Вона, як і будь-яка любляча мама, дуже переживала за своїх дітей. І якщо їх старша дочка Олександра незабаром вступатиме до університету в Києві, то маленький син Кирило хоче в майбутньому стати солдатом.

"Я дуже сподіваюся, що коли йому виповниться 18, у нас буде багато років життя у вільній і мирній країні. В даний час життя і Україна здаються далекими від цього. Найстрашніше, що він всім говорить, що хоче бути солдатом", - сказала перша леді в інтерв'ю The Economist.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перервав інтерв'ю першої леді. Він з'явився в резиденції, щоб побачити свою дружину, з якою він бачиться дуже рідко через війну в Україні.

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