16 травня обірвалося життя українського композитора Левка Дутковського. Він помер після перенесеного інфаркту та коронавірусу у віці 80 років.

Журналіст Михайло Маслій на своїй сторінці в Facebook написав, що Дутковський помер в кардіологічному центрі близько восьмої години вечора.

"У рідних Чернівцях, у кардіологічному центрі, після перенесеного інфаркту та коронавірусу 16 травня 2023 року близько 20 години помер один із засновників української естрадної пісні, великий учитель, композитор, музикант і стратег Левко Дутковський. До 80 повних років додалося тільки 37 болісних і хворобливих днів", - написав Маслій.

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Зазначимо, Україна втратила справді видатного композитора. Дутковський був засновником ансамблю "Смерічка". Він зробив свій внесок у розвиток творчості Назарія Яремчука, Василя Зінкевича, Софії Ротару, Іво Бобула та інших.

Крім того, ансамбль "Смерічка" свого часу був дуже популярним. Артисти об'їздили багато країн і брали участь у фестивалях, де навіть перемагали.

Раніше стало відомо про смерть відомого українського актора. 1 квітня не стало Олександра Гетманського. Він довгий час боровся з хворобою, яку йому так і не вдалося перемогти.

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