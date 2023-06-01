Саме зрада стала причиною його розлучення з Мозговою.

Український музикант Олександр Пономарьов в ітнерв'ю Дмитру Гордону розповів, що стикався зі зрадами у стосунках. Перший раз він пробачив екс-дружину, але вдруге - не зміг.

При цьому Олександр нічого поганого не може сказати про Олену Мозгову з поваги до того, що вона подарувала йому дочку Євгенію.

"У мене сталося так в житті, що зрадили. Я спробував пробачити, потім ще раз зрадили. Я не зміг пробачити і пішов. Так сталося. Я Олену поважаю, вдячний їй за дочку. Тому нічого поганого не хочу про неї говорити", - сказав артист.

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У співака був ще один шлюб з Вікторією Мартинюк, але їм не судилося разом дожити до старості. Подружжя розлучилися через те, що не зійшлися характерами. Однак в цих стосунках на світ з'явився хлопчик Саша, якому вже 16 років.

Зараз, як розповів Пономарьов, у нього є друга половинка. Але поки він не хоче впускати в своє особисте життя сторонніх людей.

"Все в порядку, тому давай це не рухати, щоб воно і далі було в порядку. Я забобонна людина зі студентських років, але розумію, що Біблія пише, що в це вірити не можна", - додав Пономарьов.

Нагадаємо, раніше снайперка Емеральд показала рідкісне фото зі старшою дочкою.

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