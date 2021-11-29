Співачка та модель була переляканою студенткою, коли вперше оголилася на камеру.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва, яка відома своїми "гарячими" фото, розповіла, як вона вперше роздяглася на камеру. Виявилося, під час першої фотосесії майбутню артистку цькували.

Фотограф звертав увагу на недоліки у зовнішності Астаф'євої. Про це вона розповіла під час інтерв'ю у проекті "Як (не) любити себе голими", яке вже з'явилося на YouTube.

З'ясувалося, що вперше Астаф'єва роздяглася перед камерою ще давно, коли вона була студенткою. Співачка пригадує, що тоді їй було 17 або 18 років. Фотограф сказав, що майбутня зірка Playboy має "криві" зуби та негарні нігті. Також він звернув увагу на те, що їй нібито було потрібно міняти форму брів.

Фотограф ніби зробив Астаф'євій виклик. Майбутня співачка була переляканою та невпевненою у собі, а їй запропонували роздягтися. Мало того, така пропозиція виглядала доволі грубо. Фотограф був не один, він працював над фотосесією разом зі своєю дружиною. Вони голосно сперечалися, через що майбутня зірка ще більше втрачала впевненість у собі.

"Так що, роздягнешся?", - сказав фотограф Астаф'євій, після чого вона погодилася на свою першу фотосесію у стилі "ню".

Читайте також"Спалила півбудинку коханого": Даша Астаф'єва потрапила в курйозну ситуаціюПроте сама співачка не вважає цей досвід травматичним. Астаф'єва визнає, що тоді вона дійсно могла мати поганий вигляд, бо була молодою дівчиною, яки тільки приїхала у велике місто.

Нині Астаф'єва не соромиться свого тіла. Вона з гордістю демонструє фігуру та оголюється на камеру. Співачка вчить інших жінок не звертати увагу на засудження та позбавлятися від комплексів.

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Автор: Віолетта Орлова