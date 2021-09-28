Щасливі артисти насолоджуються часом, який вони проводять поруч з новонародженою дитиною.

Відома телеведуча Катя Осадча і шоумен Юрій Горбунов, у яких 19 серпня народився їхній другий спільний син, розчулили мережу осінньою прогулянкою з дитиною. Артисти насолоджуються осінню і не забувають ділитися теплими знімками зі своїми шанувальниками.

Фото з маленьким сином, якого вони назвали Данилом, Осадча і Горбунов показали в Instagram.

Осадча обрала для прогулянки з малюком стильний образ - картате пальто, модний спортивний костюм і білі кросівки. На фото ведуча позує без макіяжу і салонної зачіски, але це зовсім її не псує. Осадча виглядає щасливою, хоч і трохи сонною. Зірка позувала з маленьким сином в руках. Малюк був одягнений в кумедний комбінезон з вушками.

Горбунов же фотографувався поруч з коляскою свого сина. Шоумен надів на прогулянку спортивний костюм і куртку чорного кольору, доповнивши образ яскраво-лимонною бейсболкою.

Шанувальники прийшли в захват від фото Горбунова і Осадчої. Фанати відзначили, що артисти виглядають, ніби "сонні ведмедики", які вийшли на прогулянку зі своїм маленьким "ведмежатком".

Нагадаємо, син Данила став для Каті Осадчої третьою дитиною. У неї є старший син Ілля від попереднього шлюбу, і середній - Іван, від Юрія Горбунова.

Катя Осадча і Юрій Горбунов одружилися у 2017 році. Їхні стосунки почали розвиватися на шоу"Голос країни". Зовсім недавно шоумен зізнався, що хоче від своєї обраниці ще й доньку.

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Автор: Віолетта Орлова